Ingresa un frente frío y hay alerta por nevadas: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Este sábado se espera el ingreso de un frente frío, con probabilidad de lloviznas aisladas en distintos sectores de la provincia

Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío, con un importante descenso de la temperatura tanto para sábado como para domingo. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por nevadas en la cordillera.

Según el SMN, hay alerta amarilla para este sábado 13 de junio: “El área será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.

alerta nieve sábado El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado en la cordillera de Mendoza. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: ingreso de un frente frío con circulación de viento Sur. Comenzará a percibirse desde las 07:00 en la zona Sur y desde las 09:00 en las zonas Norte y Este. Se mantendrá de intensidad débil a moderada, predominando el carácter persistente hasta las 21:00, afectando a toda la provincia.

ingreso de un frente frío con circulación de viento Sur. Comenzará a percibirse desde las 07:00 en la zona Sur y desde las 09:00 en las zonas Norte y Este. Se mantendrá de intensidad débil a moderada, predominando el carácter persistente hasta las 21:00, afectando a toda la provincia. Nubosidad: amanece nublado en la zona Sur y rápidamente se extenderá la nubosidad al resto del llano con el avance del frente. Podrían registrarse lloviznas débiles y aisladas en distintos sectores de la provincia. En Malargüe son probables lluvias débiles a partir de las 12:00.

amanece nublado en la zona Sur y rápidamente se extenderá la nubosidad al resto del llano con el avance del frente. Podrían registrarse lloviznas débiles y aisladas en distintos sectores de la provincia. En Malargüe son probables lluvias débiles a partir de las 12:00. Alta Montaña: amanece nublado y con mal tiempo desde la madrugada, especialmente en el sector Sur. Las precipitaciones serán más persistentes en dicha zona y las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante toda la jornada. Se espera una mejora a partir de la medianoche del sábado hacia el domingo. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada mayormente nublada, con vientos del sector sur, descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano y nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 7ºC, mientras que la máxima llegaría a 12ºC.