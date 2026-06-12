Carrefour lanzó descuentos por el Mundial 2026: ofertas de hasta 80% y sorteos de Smart TV

Con el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , Carrefour puso en marcha una campaña de promociones y descuentos en distintos rubros. La iniciativa incluye rebajas en alimentos, televisores, indumentaria y artículos para alentar, además de sorteos exclusivos para clientes del programa Mi Carrefour.

Las promociones estarán disponibles hasta el 16 de junio en las sucursales de todo el país y también a través de la tienda online para clientes residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre las acciones destacadas se encuentra la propuesta denominada "Lista de Convocados", mediante la cual los clientes de Mi Carrefour participan de sorteos al comprar productos de marcas seleccionadas.

Los premios incluyen 100 Smart TV de 60 pulgadas y 200 órdenes de compra de $100.000. Además, quienes realicen sus compras con medios de pago de Carrefour Banco obtendrán el doble de chances de ganar.

La cadena también incorporó productos con packaging temático de la Selección Argentina y lanzó promociones especiales para quienes planean reunirse durante los partidos del Mundial.

Entre las ofertas anunciadas figuran:

50% de descuento en la segunda unidad de gaseosas y cervezas seleccionadas.

Hasta 70% de descuento en marcas participantes de snacks, hamburguesas, salchichas y aderezos.

Algunos de los precios informados incluyen la caja de 12 hamburguesas Paty a $16.590, los conos 3D a $2.885 y la mayonesa Hellmann's a $2.140.

Smart TV en cuotas y con descuentos

En el rubro tecnología, Carrefour anunció rebajas de entre 15% y 25% en modelos seleccionados de Smart TV abonados en un pago.

Además, ofrece financiación de hasta 18 cuotas sin interés con la tarjeta de Carrefour Banco y con tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Cabal emitidas por entidades bancarias.

Según informó la empresa, los televisores incluidos en la promoción abarcan modelos de 50, 58 y 65 pulgadas, con precios que varían según el equipo y la modalidad de pago elegida.

Indumentaria y juguetes con promociones

La marca TEX también se sumó a la campaña con un beneficio del 80% de descuento en la segunda unidad, aplicable a prendas seleccionadas.

La colección incluye remeras con las tres estrellas, buzos inspirados en los colores de la Selección y otros artículos diseñados especialmente para acompañar el Mundial.

Para los más chicos, Carrefour anunció un 25% de descuento directo en juguetes y accesorios vinculados al torneo, además de promociones en pelotas de fútbol, cornetas y banderas.