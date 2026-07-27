Ciudad subasta autos, motos y camionetas secuestradas: cómo anotarse

Una nueva subasta de la Ciudad de Mendoza pone a remate autos y motos de las playas de secuestro. Cómo participar y la fecha clave.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la realización de una nueva subasta pública de vehículos secuestrados, en la que se ofrecerán autos, motocicletas, camionetas y utilitarios que permanecen en la playa de secuestros municipal. La exhibición de los rodados será este 27 de julio y el remate el 28 de julio.

El remate busca dar destino a unidades que, tras cumplir los plazos y procedimientos legales correspondientes, pueden ser comercializadas mediante subasta pública. Entre los vehículos disponibles habrá modelos de distintas marcas, antigüedad y estado de conservación, lo que representa una oportunidad para particulares y comerciantes interesados en adquirir rodados a precios competitivos.

Previo a la subasta, los interesados podrán inspeccionar los vehículos durante una jornada de exhibición en la Playa de Secuestros de la Dirección de Tránsito, ubicada en la intersección de Coronel Plaza y 9 de Julio. Allí será posible verificar el estado general de cada unidad antes de realizar ofertas.

Dónde será la subasta de Ciudad Las subastas se desarrollarán en la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada en San Martín 322 de la Ciudad de Mendoza, y estarán a cargo de la martillera pública designada para el proceso.

Para participar, quienes resulten adjudicatarios deberán abonar una seña equivalente al 10% del monto de la compra, además de la comisión correspondiente del martillero y los impuestos establecidos. El saldo restante deberá cancelarse una vez aprobada la subasta por la autoridad competente.