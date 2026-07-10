Subastan la pelota de la Mano de Dios: por cuántos millones podría venderse

La histórica pelota con la que Diego Maradona marcó "la Mano de Dios" sale a subasta y podría convertirse en uno de los objetos más caros del fútbol.

La pelota con la que Maradona convirtió el gol de la Mano de Dios será subastada Foto: Archivo/Eduardo Longoni

La pelota con la que Diego Maradona convirtió emblemático gol de “ la Mano de Dios ” frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 será subastada con precio base millonario. En plena disputa de la Copa del Mundo, podría llegar a convertirse en uno de los objetos deportivos más valiosos de la historia.

Además de la pelota de "Mano de Dios", también fueron subastados otros objetos vinculados a Maradina y el Mundial 1986. Foto: Redes Sociales A cuánto podrían vender la pelota de la Mano de Dios No es cualquier pelota. La casa Heritage Auctions pondrá a la venta el balón con el que Maradona abrió el marcador en los cuartos de final del Mundial de México 1986, y con el condimento especial de que lo subastará en pleno fervor mundialista.

Mike Provenzale, especialista de Heritage, la definió como el "Santo Grial" del coleccionismo futbolístico y aseguró que no existen antecedentes directos para calcular cuál podría ser el precio final, por lo que esperan una fuerte disputa entre los ofertantes.

"Es una pieza verdaderamente única. Posiblemente sea el artículo de fútbol más importante que existe", sostuvo Provenzale.

Qué objetos de Diego Maradona fueron subastados La pelota de la Mano de Dios no es el primer objeto vinculado a Maradona que se subasta. En los últimos años, varias piezas del Mundial de México 1986 alcanzaron cifras récord en subastas internacionales. Entre ellas, se destacan: