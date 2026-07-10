Subastan la pelota de la Mano de Dios: por cuántos millones podría venderse
La histórica pelota con la que Diego Maradona marcó "la Mano de Dios" sale a subasta y podría convertirse en uno de los objetos más caros del fútbol.
La pelota con la que Diego Maradona convirtió emblemático gol de “ la Mano de Dios ” frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 será subastada con precio base millonario. En plena disputa de la Copa del Mundo, podría llegar a convertirse en uno de los objetos deportivos más valiosos de la historia.
A cuánto podrían vender la pelota de la Mano de Dios
No es cualquier pelota. La casa Heritage Auctions pondrá a la venta el balón con el que Maradona abrió el marcador en los cuartos de final del Mundial de México 1986, y con el condimento especial de que lo subastará en pleno fervor mundialista.
Mike Provenzale, especialista de Heritage, la definió como el "Santo Grial" del coleccionismo futbolístico y aseguró que no existen antecedentes directos para calcular cuál podría ser el precio final, por lo que esperan una fuerte disputa entre los ofertantes.
"Es una pieza verdaderamente única. Posiblemente sea el artículo de fútbol más importante que existe", sostuvo Provenzale.
Qué objetos de Diego Maradona fueron subastados
La pelota de la Mano de Dios no es el primer objeto vinculado a Maradona que se subasta. En los últimos años, varias piezas del Mundial de México 1986 alcanzaron cifras récord en subastas internacionales. Entre ellas, se destacan:
- La camiseta que Maradona usó frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986. Fue vendida en 2022 por USD 9,2 millones.
- La pelota del Gol del Siglo, con la que Diego marcó el segundo tanto de aquella histórica victoria. Fue subastada ese mismo año por USD 2,4 millones.
El Mundial 2026 impulsa el mercado de objetos históricos
La subasta llega en medio del fuerte crecimiento del mercado de objetos deportivos vinculados al fútbol. Según Heritage Auctions, el interés de los coleccionistas aumentó en los últimos años y el Mundial 2026 volvió a impulsar la demanda.
Además de las piezas históricas de Maradona, los artículos relacionados con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé también alcanzan valores cada vez más elevados.