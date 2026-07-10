Video y comunicado: River oficializó la salida de Franco Armani y reveló cómo será su despedida

Tras ocho años y medio, Franco Armani le puso fin a su ciclo en River y dará los últimos pasos de su carrera en otro club donde es ídolo: Atlético Nacional.

Se terminó una de las etapas más gloriosas de la historia reciente de River. El club oficializó este viernes la salida de Franco Armani, quien, a sus 39 años, dejará el Millonario tras ocho años y medio repletos de éxitos para regresar a Atlético Nacional y ponerle punto final a una carrera extraordinaria.

Oficial: River anunció la salida de Franco Armani En primera instancia, en Núñez aclararon que la ida del arquero más ganador de su historia se va por medio de una rescisión "de común acuerdo en el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del club y los hinchas".

"Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River", continuó el comunicado, resumiendo algunos de los incontables logros del Pulpo con la Banda.

Gigante y siempre ganador.#ArmaniLeyenda pic.twitter.com/WgEzOvEuXA — River Plate (@RiverPlate) July 10, 2026 Además, el Millo confirmó que Armani tendrá su homenaje oficial el próximo lunes 13 de julio a las 16 horas, día en el que brindará una conferencia de prensa para despedirse de los hinchas. "Podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre", remarcaron desde el Monumental.

El emotivo video con el que el Millonario despidió a uno de sus ídolos La institución también publicó una pieza audiovisual cargada de emoción, con las atajadas más recordadas del Pulpo y una narración que resumió su legado: "Hay sueños que se hacen realidad y hay sueños que se hacen historia. Arqueros que atajan, y arqueros que defienden un legado hasta convertirse en leyenda".