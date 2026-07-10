Racing campeón de Reserva: venció a River en la final y terminó con una espera de 63 años

Con los goles de Francisco Fraga y Santino Aguirre, Racing derrotó 2-1 a River en la final y se quedó con un título que no conseguía desde 1963.

Racing campeón: le ganó la final de Reserva a River y cortó una sequía de 63 años.

Racing se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura de Reserva después de 63 años tras vencer 2 a 1 a River en la final disputada en el estadio Florencio Sola de Banfield.

Con los goles de Francisco Fraga a los 29 minutos del primer tiempo y Santino Aguirre a los 32 del segundo, Racing se quedó con el Apertura de Reserva tras más de seis décadas sin conseguir un título en la división. River sufrió la expulsión a los 44 minutos primer tiempo de Thiago Acosta por una trompada.

Racing gritó campeón en Reserva Racing gritó campeón en Reserva ESPN El equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero cortó una sequía de 63 años sin títulos en la categoría, ya que no levantaba un trofeo desde 1963, y sumó la novena consagración de su historia en Reserva ante miles de hinchas que acompañaron al equipo.

La Academia abrió el marcador con un gran gol de Francisco Fraga, máximo artillero del equipo en el torneo con ocho tantos. Durante gran parte del primer tiempo dominó el desarrollo del juego, generó las mejores ocasiones y aprovechó las imprecisiones del conjunto de Núñez.

El 1-0 de Racing ¡Gol de la Academia! #Racing rompe el cero en los pies del goleador, Francisco Fraga 9 y ahora vence 1 a 0 a #River. @lpfplay https://t.co/3l0WLvmk4l pic.twitter.com/JcDRYXgzz1 — Proyeccion LPF (@ProyeccionLPF) July 10, 2026 La final cambió definitivamente entre los 34 y los 44 minutos de la primera etapa, cuando River sufrió las expulsiones de Felipe Esquivel por una infracción sin pelota sobre Gonzalo Escudero y de Thiago Acosta por un codazo a Mateo Martínez, ambas con tarjeta roja directa.