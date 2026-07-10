Racing campeón de Reserva: venció a River en la final y terminó con una espera de 63 años
Con los goles de Francisco Fraga y Santino Aguirre, Racing derrotó 2-1 a River en la final y se quedó con un título que no conseguía desde 1963.
Racing se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura de Reserva después de 63 años tras vencer 2 a 1 a River en la final disputada en el estadio Florencio Sola de Banfield.
Con los goles de Francisco Fraga a los 29 minutos del primer tiempo y Santino Aguirre a los 32 del segundo, Racing se quedó con el Apertura de Reserva tras más de seis décadas sin conseguir un título en la división. River sufrió la expulsión a los 44 minutos primer tiempo de Thiago Acosta por una trompada.
Racing gritó campeón en Reserva
El equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero cortó una sequía de 63 años sin títulos en la categoría, ya que no levantaba un trofeo desde 1963, y sumó la novena consagración de su historia en Reserva ante miles de hinchas que acompañaron al equipo.
La Academia abrió el marcador con un gran gol de Francisco Fraga, máximo artillero del equipo en el torneo con ocho tantos. Durante gran parte del primer tiempo dominó el desarrollo del juego, generó las mejores ocasiones y aprovechó las imprecisiones del conjunto de Núñez.
El 1-0 de Racing
La final cambió definitivamente entre los 34 y los 44 minutos de la primera etapa, cuando River sufrió las expulsiones de Felipe Esquivel por una infracción sin pelota sobre Gonzalo Escudero y de Thiago Acosta por un codazo a Mateo Martínez, ambas con tarjeta roja directa.
A pesar de jugar con dos futbolistas menos, River reaccionó al comienzo del complemento e igualó el encuentro mediante Santiago Espíndola, que aprovechó un rebote.
River empató en el inicio del complemento
El equipo de Marcelo Escudero incluso generó situaciones para dar vuelta el resultado, aunque Lucio Latorre respondió con una intervención decisiva y también hubo remates de Román Fernández al travesaño y del ecuatoriano Campos al palo.
Racing mantuvo la iniciativa, aunque le costó encontrar espacios pese a la superioridad numérica. Las variantes de Romero resultaron determinantes. Tras el ingreso de Mateo Carmona y Santino Aguirre, una jugada iniciada con un centro de Ezequiel Pérez, prolongada por Joaquín Dobal, terminó con Aguirre empujando la pelota para establecer el 2-1 definitivo.
Santino Aguirre le dio la victoria a la Academia
El título premió el trabajo desarrollado en el Predio Tita Mattiussi y una campaña basada en una identidad ofensiva, buen trato de pelota y una base consolidada: diez de los once futbolistas que terminaron el partido se formaron en Racing desde las divisiones infantiles.
Fuente: NA