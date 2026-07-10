Por qué Bélgica perdió a Youri Tielemans minutos antes del duelo clave ante España por los cuartos del Mundial

Cuando todo estaba listo, Bélgica recibió una noticia inesperada. Su capitán y referente del mediocampo quedó descartado a minutos del inicio.

La selección de Bélgica sufrió una baja de último momento para el duelo frente a España por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista Youri Tielemans, que había sido anunciado como titular, se lesionó durante la entrada en calor y quedó fuera del encuentro.

La ausencia obligó al cuerpo técnico belga a modificar la alineación apenas minutos antes del comienzo del partido. El experimentado Hans Vanaken fue elegido para ocupar el lugar del volante y acompañar al resto del mediocampo en un compromiso clave ante uno de los máximos candidatos al título.

Bélgica perdió a su capitán por lesión durante el calentamiento El entrenador de Bélgica, Rudi García, debió realizar un cambio de último momento. EFE La baja representa un golpe importante para Bélgica. Además de ser el capitán del equipo, Tielemans aporta experiencia, equilibrio y liderazgo en una selección que viene de protagonizar una gran remontada ante Senegal y una contundente victoria sobre Estados Unidos en los octavos de final.

Desde el punto de vista reglamentario, la modificación no consume ninguno de los cinco cambios permitidos durante el partido. Como la lesión ocurrió antes del pitazo inicial, Bélgica pudo reemplazarlo por un futbolista que ya figuraba entre los suplentes sin afectar las sustituciones disponibles durante el juego.