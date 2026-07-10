El DT de Suiza confirmó una baja clave ante la Selección argentina y fue tajante sobre las polémicas arbitrales

A pocas horas del duelo de cuartos, Suiza recibió una noticia inesperada. Una de sus grandes revelaciones en el Mundial, descartado para enfrentar a Argentina.

La selección de Suiza no podrá contar con una de sus máximas figuras para el choque de cuartos de final ante la Selección argentina. El entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi no se recuperó de una lesión en la rodilla y quedó descartado para el encuentro que se disputará este sábado en Kansas.

“Hemos intentado que se recupere, pero lamentablemente Johan aún no puede jugar. Es demasiado pronto para que juegue”, explicó el técnico helvético en conferencia de prensa. El mediocampista sufrió la lesión durante un entrenamiento previo al partido frente a Colombia y no logró llegar a tiempo para el duelo ante el campeón del mundo.

El DT de Suiza anunció que Johan Manzambi no logró recuperarse de una lesión Suiza pierde a uno de sus jugadores más peligrosos antes del cruce con Argentina: Johan Manzambi. EFE La ausencia representa un golpe importante para Suiza. El futbolista del Friburgo alemán fue una de las grandes apariciones del Mundial 2026, con tres goles y dos asistencias. Además, se convirtió en una pieza fundamental del funcionamiento ofensivo del equipo gracias a su capacidad para romper líneas y generar juego desde el mediocampo.

Más allá de la baja, Yakin se mostró confiado en las posibilidades de su equipo y volvió a destacar que Argentina es favorita, aunque no invencible. “Tenemos las cualidades en la cancha y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez y la calidad de nuestros jugadores nos permiten pensar en cosas grandes”, sostuvo.