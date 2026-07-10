Jorge Jesus asumió en Portugal, habló del futuro de Cristiano Ronaldo y dejó una inesperada frase sobre Messi

Tras la salida de Roberto Martínez, Portugal inició una nueva etapa con Jorge Jesus, quien se refirió al presente y al futuro de Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus inició su ciclo en Portugal y habló del futuro de Cristiano Ronaldo. Además, dejó una frase que involucra a Messi y se volvió viral.

Jorge Jesus fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Portugal y uno de los temas centrales de su conferencia de prensa fue la situación de Cristiano Ronaldo, a quien dirigió durante la última temporada en Al Nassr.

El técnico de 71 años, que viene de conquistar la liga saudí junto al astro portugués, destacó la relación que mantuvieron durante ese período y dejó en claro que nunca tuvo inconvenientes para tomar decisiones futbolísticas. "Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba. Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos", explicó.

Jorge Jesus asumió como DT de Portugal en reemplazo de Roberto Martínez A pesar de que Ronaldo tendrá 43 años cuando se dispute la Eurocopa 2028, Jesus aseguró que sigue considerando al delantero una pieza importante para el seleccionado. "Cristiano nunca será un problema para la selección. Es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de Portugal", afirmó durante su presentación en Oeiras.

Sin embargo, el entrenador remarcó que las convocatorias dependerán exclusivamente de su rendimiento y estado físico. "Siempre que esté en condiciones de ser convocado, haré lo que considere mejor para la selección", sostuvo, dejando abierta la puerta para futuras citaciones del máximo goleador de la historia del fútbol.