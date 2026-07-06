Cristiano Ronaldo reconfirmó su despedida de los Mundiales y lanzó una insólita comparación de títulos

Tras la eliminación frente a España, Cristiano Ronaldo destacó su legado en la Selección de Portugal y volvió a trazar un polémico paralelismo.

Cristiano Ronaldo no tuvo su "last dance" soñado y se le dijo adiós al Mundial 2026 sin lograr imponer su juego como hubiera deseado. Este lunes por la tarde, la Selección de Portugal cayó 1-0 frente a España por los octavos de final y quedó eliminada antes de llegar a la instancias decisivas del certamen.

Como ya lo había anunciado en la previa, esta fue la despedida del Bicho de las Copas del Mundo. De este modo, una leyenda del deporte se despide del certamen más importante de todos con 6 participaciones, pero sin la suerte de haber tenido una actuación grupal destacada, más allá del cuarto puesto en Alemania 2006.

Cristiano Ronaldo, su último Mundial y su legado en Portugal ESPN "Naturalmente estoy triste por irme así del Mundial. Pero como dije ayer en conferencia de prensa, he dado todo lo mejor de mí y me voy con la consciencia tranquila. Así es el fútbol y la vida de un futbolista: a veces se gana, a veces se pierde, pero hay que seguir", apuntó el astro portugués en zona mixta luego del encuentro.

"La verdad que fue mi último Mundial", reconfirmó su decisión. Aunque no quiso aventurarse a hablar de otros aspectos de su futuro profesional: "Para lo demás, hay tiempo para pensar, estar con mi familia... No se pueden tomar decisiones con la cabeza caliente. Pero hay que seguir la vida".

En ese sentido, trató de mostrarse entero anímicamente: "¿Cómo me voy a levantar mañana después de la eliminación? Igual que como me levanté hoy, con la consciencia tranquila. Siempre di lo mejor, gané 3 títulos con Portugal (la Eurocopa 2016 y las Nations Leagues 2019 y 2025). Antes de Cristiano Ronaldo, la Selección no había ganado ningún título", sacó chapa, hablando de sí mismo en tercera persona.