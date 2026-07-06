Los despiadados memes de la eliminación de Portugal y Cristiano Ronaldo a manos de España

Cristiano Ronaldo no pudo tener su "last dance" soñado. Este lunes por la tarde, Portugal perdió 1-0 contra España por los octavos de final y, de este modo, el astro luso se despidió del Mundial 2026 y de las Copas del Mundo con una nueva frustración y sin un premio a la altura de su carrera y expectativas.

Dada la magnitud de la figura del Bicho, los fanáticos no se quedaron callados y rápidamente las redes sociales se llenaron de memes. En su mayoría, apuntaron contra el propio CR7, aunque algunos apuntaron contra el ritmo lento que tuvo el partido, el cual pecó un poco de ser demasiado táctico y escaseron un tanto las emociones.