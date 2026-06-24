Racing Club acelera por Ortegoza y Gimnasia podría recibir una cifra millonaria

En el Parque no sólo miran el mercado de pases pensando en refuerzos. También siguen con atención una negociación que podría generar un importante ingreso económico para las arcas del club.

El protagonista es Ulises Ortegoza. El volante central, actualmente en Talleres de Córdoba, aparece en el radar de Racing Club y una eventual transferencia podría representar una muy buena noticia para Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La ficha del mediocampista está valuada en alrededor de dos millones de dólares y, aunque los derechos económicos pertenecen mayoritariamente a Talleres, el Lobo conserva el 20% del pase del jugador. Por ese motivo, si la Academia concreta la compra de la totalidad de la ficha, la institución mendocina podría recibir una suma cercana a los 400 mil dólares.

Se trata de una cifra significativa para cualquier club de la provincia y mucho más para una entidad que busca fortalecer su proyecto deportivo de cara a una exigente segunda parte de la temporada.

Si Racing Club no compra a Ortegoza, se abre otra puerta para Gimnasia

Sin embargo, no todo pasa por el aspecto económico. En Gimnasia todavía mantienen una pequeña ilusión deportiva. Si la operación entre Racing y Talleres no prospera, en el Parque no descartan intentar el regreso de Ortegoza, un futbolista que dejó una huella importante durante su paso por la institución y que siempre es observado con cariño por los hinchas blanquinegros.

Por ahora, el escenario está abierto. Mientras Racing analiza avanzar por el mediocampista y Talleres evalúa las condiciones de una posible transferencia, en Mendoza esperan atentos.

La ecuación es simple: si se concreta la venta, ingresará un dinero clave para las finanzas del club. Si no hay acuerdo, renacerá la ilusión de volver a ver a Ulises Ortegoza con la camiseta de Gimnasia.

Por eso, aunque la negociación se desarrolla a cientos de kilómetros del Parque General San Martín, en el Lobo saben que el desenlace también puede cambiar parte de su futuro.