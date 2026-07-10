El volante rescindió con Argentinos Juniors y el Cruzado ya lo anotó. Si resuelve cuestiones personales, podría firmar en los próximos días.

El sueño del Deportivo Maipú de volver a contar con Enzo Pérez dio un paso clave este viernes. El ex-mediocampista de River Plate y de la Selección Argentina quedó oficialmente en libertad de acción luego de que Argentinos Juniors anunciara, mediante un breve comunicado, la finalización de su vínculo con el club de La Paternal.

La noticia era esperada con expectativa en calle Vergara, donde desde hace varios días trabajan para intentar concretar uno de los regresos más importantes de la historia reciente del club.

Enzo Pérez quedó libre y el regreso al Deportivo Maipú está cada vez más cerca El primer paso ya está dado. Maipú inscribió a Enzo Pérez como incorporación antes del cierre del mercado de pases, una decisión fundamental para mantener vigente la posibilidad de incorporarlo. Ahora, la dirigencia solicitará la autorización correspondiente para poder habilitar su llegada.

La negociación, sin embargo, no depende únicamente de cuestiones deportivas. Según pudo averiguar este medio, el volante todavía debe resolver algunos temas personales y familiares. Si logra solucionarlos durante las próximas horas, podría convertirse oficialmente en refuerzo del Cruzado este mismo fin de semana.

Mientras tanto, el plantel de Mariano Echeverria mantiene el foco puesto en el campeonato. Este sábado, desde las 15, visitará a Atlético de Rafaela por una nueva fecha de la Primera Nacional, con el objetivo de darle continuidad al buen comienzo de la segunda rueda tras la victoria conseguida frente a Agropecuario.