Vinicius Jr. rompió el silencio con un desgarrador mensaje tras el fracaso de Brasil en el Mundial

A días de la inesperada eliminación en manos de Noruega, Vinicius hizo un posteo donde expresó su profundo dolor y dejó una promesa a futuro.

La Selección de Brasil todavía no logra digerir el golpazo. La eliminación en octavos de final del Mundial 2026 dejó una herida profunda en la Canarinha y, varios días después del fracaso, fue Vinicius Júnior quien rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor que conmovió a los hinchas.

La dolorosa carta de Vinicius Jr. tras la eliminación de Brasil El delantero del Real Madrid, una de las pocos que se salvó de las críticas en el equipo de Carlo Ancelotti, eligió su cuenta de Instagram para expresar lo que sintió tras la temprana despedida. "Casi cuatro años después y una vez más pensando en qué escribir después de una frustración en la Copa del Mundo", comenzó escribiendo, una frase que refleja su profundo dolor.

"Vi a tanta gente de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar", continuó el 7, aclarando por qué tardó tantos días en hacer público su sentimiento.

Vinicius dejó en claro cuánto significó la inesperada derrota 1-2 ante Noruega para él. "Llevar la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y salir de un Mundial en octavos de final es una sensación difícil de explicar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto para ustedes y para mi familia", expresó.

La publicación en Instagram de Vinicius Jr. tras la eliminación de Brasil. Lejos de buscar excusas, el extremo de 25 años admitió que la caída todavía le pesa mucho. El sentimiento de frustración es absurdo. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más y no pudimos.