El DT de Noruega sorprendió con una insólita definición sobre Vinicius antes de enfrentar a Brasil

En la previa al cruce de octavos de este domingo, Ståle Solbakken lanzó una desopilante frase acerca de la máxima figura de Brasil. Qué dijo.

Noruega sabe que gran parte de sus chances de dar el golpe en los octavos de final del Mundial 2026 pasan por encontrar la forma de neutralizar a Vinicius Júnior. Su entrenador, Ståle Solbakken, palpitó el duelo de este domingo a las 17 (hora argentina) en Nueva Jersey y se refirió a la figura de Brasil, aunque con una particular frase que no pasó desapercibida.

La frase viral del DT de Noruega para definir a Vinicius Júnior "Vinicius es una bailarina que puede bailar con la pelota", describió el técnico de los Vikingos Rojos sobre el delantero del Real Madrid, que está intratable y ya acumula cuatro goles y una asistencia en la Copa del Mundo.

Más allá de la curiosa definición, Solbakken dejó en claro que lo considera un futbolista prácticamente imposible de controlar en el uno contra uno. "Es un portento físico", afirmó, antes de revelar el plan que intentarán aplicar sus dirigidos para intentar frenarlo: "Vamos a estar ayudando, haciendo la cobertura entre los jugadores".

Ståle Solbakken, entrenador de Noruega, en el partido ante Costa de Marfil. EFE Pese a la confianza, el míster no ocultó que Noruega parte con una clara desventaja. "Brasil sigue siendo el favorito. Dije que tal vez ya no sean los grandes favoritos, como lo eran hace años. Es difícil asignar un porcentaje. Lo que importa es esto: podemos vencer, pero para lograrlo tendremos que jugar al 100% en la cancha",