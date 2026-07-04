Vozinha reveló qué le dijo Lionel Messi al finalizar el dramático Argentina-Cabo Verde: "Lo recordaré toda mi vida"

El arquero sensación del Mundial contó la charla íntima que tuvo con Lionel Messi, quien además accedió a un pedido especial tras el partido de 16avos en Miami.

El factor principal por el que la Selección argentina sufrió mucho más de lo esperado para eliminar a Cabo Verde en dieciseisavos de final tiene nombre y apellido: Vozinha. A sus 40 años, el arquero africano, que se hizo famoso tras el histórico 0-0 ante España en el debut, terminó siendo una de las grandes apariciones del Mundial 2026.

Con múltiples atajadas, fue el máximo responsable para que el partido, que en la previa parecía de trámite más sencillo, se definiera recién en el tiempo suplementario. Por eso, tras el encuentro en Miami, hasta el propio Lionel Messi se acercó al de los guantes para felicitarlo por semejante actuación.

La revelación de Vozinha sobre la charla que tuvo con Lionel Messi Así lo contó Vozinha, quien no tuvo problemas en revelar la charla íntima que tuvo con el capitán argentino tras el pitazo final. “Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”, relató.

El tiro libre de Messi superará la barrera y provocará una de las grande tapadas de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, durante el segundo tiempo. EFE Todavía emocionado por el notable gesto, el arquero caboverdiano explicó como impacta en lo personal que las palabras vengan del mejor de todos los tiempos: "Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí. Le di las gracias y respondí: ‘Gracias, Leo. Tú eres el mejor’”.