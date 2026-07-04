Por qué Lionel Messi perdió un récord histórico tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde

La Selección argentina debió sacar a relucir su versión más combativa para superar a Cabo Verde y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 . En un partido intenso, que se definió recién en el alargue, Lionel Messi volvió a ser determinante y sumó nuevos hitos a una carrera repleta de récords. Sin embargo, una resolución de la FIFA terminó privándolo de una marca que parecía haber conquistado.

El capitán abrió el marcador con una exquisita definición tras una asistencia de Lisandro Martínez y alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador de la historia del torneo. Además, se convirtió en el primer futbolista capaz de marcar en seis instancias diferentes de un Mundial.

Ese registro fue posible gracias al nuevo formato de la Copa del Mundo, que desde esta edición cuenta con 48 selecciones e incorporó la ronda de dieciseisavos de final. De esta manera, Messi pasó a ser el único jugador en convertir en fase de grupos, dieciseisavos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Hasta este Mundial compartía el récord de cinco fases distintas con Jairzinho, Gerd Müller y Roberto Baggio.

La noche en Miami también dejó otra cifra inédita para el rosarino. Ante Cabo Verde disputó su partido número 30 en Copas del Mundo, un registro sin precedentes desde la creación del certamen y que amplía aún más su legado en la máxima competencia del fútbol internacional.

Con esos números, el capitán argentino parecía haber cerrado una jornada perfecta. Incluso, durante varios minutos, las estadísticas reflejaban que había alcanzado otro récord gracias al córner ejecutado en el alargue para el cabezazo de Cristian "Cuti" Romero en el 3-2 definitivo.

Ese envío era considerado inicialmente la décima asistencia de Messi en la historia de los Mundiales, una cifra que lo igualaba con el alemán Fritz Walter como el máximo asistidor histórico de la competencia.

El informe de la FIFA

Pero la situación no duró mucho. En su informe oficial, la FIFA modificó la autoría del tercer gol de la Selección argentina y determinó que no debía acreditarse a Romero. El organismo entendió que el cabezazo del defensor argentino sufrió un desvío en el brazo del futbolista caboverdiano Diney Borges antes de ingresar al arco y, por esa razón, convalidó la conquista como gol en contra del defensor africano.

Así fue el 3-2 de la Selección argentina frente a Cabo Verde

Esa decisión tuvo una consecuencia directa sobre las estadísticas individuales de Messi. Al tratarse de un tanto en contra, el córner ejecutado por el capitán dejó de contabilizarse como asistencia. De esta manera, el rosarino continúa con nueve pases de gol en la historia de los Mundiales y permanece a uno de igualar el récord absoluto de Fritz Walter.

Los récords que sí quedaron para la historia

Más allá de esa modificación estadística, la actuación de Messi frente a Cabo Verde seguirá ocupando un lugar destacado en la historia de los Mundiales. El capitán abandonó el Hard Rock Stadium con tres récords inéditos que ya nadie podrá quitarle.

El capitán de la Selección argentina se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los 20 goles y los 30 partidos en la historia de las Copas del Mundo. A ello se suma otra marca inédita: ser el único jugador que logró convertir en seis instancias diferentes del torneo, un logro que refleja la vigencia y la trascendencia de una carrera que continúa ampliando sus propios límites.