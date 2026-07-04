La divertida reacción de Messi al especial pedido de varios futbolistas de Cabo Verde después del partido

Después de la victoria de la Selección argentina sobre Cabo Verde, Lionel Messi tuvo un gesto que reflejó el respeto que genera incluso entre sus rivales.

El tiro libre de Messi superará la barrera y provocará una de las grande tapadas de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, durante el segundo tiempo.

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que no se vio durante la transmisión del partido. Una vez terminados los compromisos con la prensa en la zona mixta del Hard Rock Stadium de Miami, varios futbolistas de Cabo Verde aguardaron la salida de Lionel Messi para hacerle un pedido muy especial.

Los jugadores del conjunto africano esperaron pacientemente a que el capitán argentino terminara de atender a los medios y le solicitaron una fotografía para inmortalizar el momento. Messi accedió con la cordialidad que lo caracteriza y posó junto a ellos antes de dirigirse al micro de la delegación argentina.

La broma de Messi que sacó una sonrisa "DENTRO DE LA CANCHA ME CAGAN A PATADAS"



Parte de la delegación de Cabo Verde esperó a que Messi terminará de hablar para llevarse una foto con él.



@matipelliccioni pic.twitter.com/rjwxTMl1PF — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026 En medio de las entrevistas, el rosarino también protagonizó un momento distendido con el periodista Matías Pelliccioni, de TyC Sports. “Dentro de la cancha me cagan a patadas”, comentó entre risas el capitán argentino, en alusión a la intensidad con la que fue marcado durante todo el encuentro. La frase generó sonrisas entre los presentes y reflejó el clima relajado que se vivía una vez consumada la clasificación.

Un rival que sorprendió a todos Más allá del resultado, Cabo Verde dejó una muy buena imagen en su primera participación mundialista. Después de avanzar desde la fase de grupos tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, volvió a complicar a un candidato al título y estuvo muy cerca de llevar la definición a los penales.

Argentina abrió el marcador con un gol de Messi tras una gran asistencia de Lisandro Martínez, pero Deroy Duarte igualó el encuentro. En el alargue, Lisandro volvió a adelantar a la Albiceleste, aunque Sidny Lopes Cabral marcó un golazo para el 2-2. Finalmente, un córner ejecutado por Messi encontró la cabeza de Cristian Romero, con un desvío en un defensor, para sellar el 3-2 definitivo.