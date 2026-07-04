Qué dijo Lionel Messi en redes tras la dramática clasificación de Argentina ante Cabo Verde

La Selección eliminó al duro combinado africano con un sufrido 3-2 en tiempo suplementario y Lionel Messi dejó un conciso mensaje en su cuenta de Instagram.

Messi, de la autocrítica post partido al tajante mensaje en sus redes tras el sufrido triunfo de Argentina.

Más allá de la alegría y el alivio por la clasificación, el durísimo partido ante Cabo Verde, que no se resolvió hasta el agónico 3-2 del Cuti Romero en el tiempo suplementario, encendió varias señales de alerta en la Selección argentina. En ese contexto, Lionel Messi bajó la espuma del triunfo y dejó en claro que hay varias cuestiones por corregir.

Después de su fuerte autocrítica en zona mixta, donde además tuvo un notable gesto con los jugadores del humilde conjunto africano (varios fueron a pedirle una foto y el 10, sin dudarlo, aceptó), el rosarino agarró su celular, abrió Instagram y publicó un posteo valorando el duelo que sacó adelante el plantel albiceleste contra una de las revelaciones del Mundial.

El mensaje de Messi en redes tras la clasificación a octavos de final "Sabíamos que iba a ser difícil, pero supimos sufrir y sacarlo adelante", comenzó escribiendo la Pulga, junto a un book de fotos del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Lejos de cualquier euforia, el mensaje apuntó a destacar el carácter del equipo para sobreponerse a un desarrollo muy complicado.

La última palabra de su publicación también dejó un claro mensaje de cara a lo que viene. "Seguimos...", escribió Messi, dejando en evidencia que el plantel ya dio vuelta la página y tiene la mira puesta en los octavos de final.