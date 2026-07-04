Messi terminó el partido ante Cabo Verde con un chichón en la frente: así fue el duro choque que le provocó el hematoma

Tras la clasificación a octavos, a Lionel Messi se lo vio con un terrible golpazo en la cabeza en una imagen que preocupó a todos. Qué le pasó.

El sufrido triunfo por 3-2 ante Cabo Verde dejó preocupación por el desgaste físico que hicieron los jugadores de la Selección argentina. El partido en Miami se complicó mucho más de lo esperado y terminó resolviéndose en tiempo suplementario para seguir con vida en el Mundial 2026 y poner el foco en los octavos de final, donde el rival a enfrentar será Egipto.

Una vez consumada la clasificación, hubo una imagen que rápidamente se volvió viral y generó preocupación: Lionel Messi finalizó el encuentro con un impactante chichón en la frente, producto de un duro golpe sufrido durante el durísimo match contra el sorprendente elenco africano.

El choque por el que Messi terminó con un chichón en la frente luego del 3-2 ante Cabo Verde La acción ocurrió a los 93 minutos, cuando el partido estaba 1-1 y todavía no se había ido al alargue. El capitán albiceleste recibió solo sobre la derecha y encaró hacia al área: amagó para dejar en el camino al número 14, Deroy Duarte, pero el caboverdiano le cruzó una zancadilla desde atrás.

El momento del choque de Messi con la rodilla de un caboverdiano, que le provocó un terrible chichón en la frente. Foto: captura de TV La infracción derivó en una caída muy aparatosa: al perder el equilibrio, la cabeza de Messi impactó de lleno contra la rodilla del mediocampista João Paulo, que llegaba para colaborar en la marca. Ese choque fue el que le provocó el importante hematoma en la parte derecha de la frente.

Messi se golpeó con la rodilla de un jugador de Cabo Verde y se le formó un chichón en la frente. Video: ESPN A pesar del dolor, la Pulga siguió jugando y hasta terminó siendo clave para el 3-2 definitivo, con un córner preciso que encontró la cabeza del Cuti Romero a los 111' y evitó lo que hubiera sido una dramática definición por penales.