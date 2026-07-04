La analogía climática de Gustavo Alfaro a horas de enfrentar a Francia por los octavos de final

El conjunto galo, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, que cuenta en sus filas con futbolistas de primer nivel como Michael Olise, Osumane Dembélé y el imparable e implacable Kylian Mbappé, entre otras grandes figuras, es el claro favorito. La Albirroja, en tanto, llega como la cenicienta que busca que no se hagan las doce para que no se rompa el hechizo.

La analogía climática de Gustavo Alfaro a horas de enfrentar a Francia ESPN Consciente de que corren de atrás, el DT argentino advirtió sobre la potencia ofensiva de Les Bleus y, fiel a su estilo, lo hizo con una analogía; en este caso, climática: "Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela (su ciudad natal) venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos, no era como en la ciudad. No te podés resguardar abajo de un árbol porque el rayo puede caer justo ahí", comenzó su reflexión.

"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos. De esa manera te pudo graficar el partido que vamos a tener este sábado", redondeó su idea Lechuga.

A su vez, les tiró la mochila de candidatos a los dirigidos por Didier Deschamps: "Es un partido de octavos de final del Mundial, contra el número uno del mundo. Para mí, de los pronósticos que uno hace en la previa, había cuatro candidatos: Argentina, Brasil, España, Francia. El número uno es este. Tocó cruzarse con nosotros y se la vamos a hacer lo más difícil que podamos".