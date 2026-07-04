La analogía climática de Gustavo Alfaro a horas de enfrentar a Francia por los octavos de final
Gustavo Alfaro advirtió sobre cómo deberá resguardarse Paraguay de la potencia ofensiva de Francia y sacó una nueva frase de la galera.
La Selección de Paraguay enfrentará este sábado desde las 18.00 a la poderosa y temible Francia en Philadelphia por los octavos de final del Mundial 2026. Una muy dura prueba para un equipo de Gustavo Alfaro que, pese a las expectativas y todo pronóstico previo, no existe utopía que le resulte completamente imposible.
El conjunto galo, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, que cuenta en sus filas con futbolistas de primer nivel como Michael Olise, Osumane Dembélé y el imparable e implacable Kylian Mbappé, entre otras grandes figuras, es el claro favorito. La Albirroja, en tanto, llega como la cenicienta que busca que no se hagan las doce para que no se rompa el hechizo.
La analogía climática de Gustavo Alfaro a horas de enfrentar a Francia
Consciente de que corren de atrás, el DT argentino advirtió sobre la potencia ofensiva de Les Bleus y, fiel a su estilo, lo hizo con una analogía; en este caso, climática: "Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela (su ciudad natal) venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos, no era como en la ciudad. No te podés resguardar abajo de un árbol porque el rayo puede caer justo ahí", comenzó su reflexión.
"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos. De esa manera te pudo graficar el partido que vamos a tener este sábado", redondeó su idea Lechuga.
A su vez, les tiró la mochila de candidatos a los dirigidos por Didier Deschamps: "Es un partido de octavos de final del Mundial, contra el número uno del mundo. Para mí, de los pronósticos que uno hace en la previa, había cuatro candidatos: Argentina, Brasil, España, Francia. El número uno es este. Tocó cruzarse con nosotros y se la vamos a hacer lo más difícil que podamos".
Y por último, trajo a colación las diferencias de de descanso con la que llegan ambos equipos: "Lo que a nosotros nos llevó 120 minutos más una definición de penales, a Francia le llevó 60 minutos en los que liquidó la fase e hizo cinco cambios para guardarse para lo que viene. Entonces obviamente que es una carga más la que nosotros tenemos para el partido", sentenció Alfaro.