El inesperado recuerdo de Gustavo Alfaro para el DT de Maipú tras la histórica clasificación de Paraguay

En plena conferencia, el técnico de Paraguay citó una frase que le dijo Mariano Echeverría cuando dirigía a Arsenal.

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo dejó momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos se produjo en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Alemania, cuando Gustavo Alfaro sorprendió al recordar públicamente a un entrenador que hoy trabaja en el fútbol mendocino: Mariano Echeverría.

Gustavo Alfaro recordó al entrenador de Maipú en plena conferencia tras eliminar a Alemania En medio de una reflexión sobre el liderazgo y la relación entre un entrenador y sus futbolistas, el técnico de la Albirroja evocó una charla que mantuvo con quien fuera uno de sus marcadores centrales durante su etapa en Arsenal de Sarandí.

"Él me decía: 'Gustavo, todos los jugadores tenemos un corazón, pero no todos los entrenadores tienen la capacidad de ganarle el corazón a los jugadores'."

Alfaro utilizó esa frase como uno de los ejes de su análisis sobre la construcción del grupo que hoy tiene a Paraguay entre los 16 mejores del Mundial. Para el entrenador argentino, ese concepto resume buena parte de lo que significa conducir un equipo y generar compromiso más allá de lo estrictamente futbolístico.

El recuerdo no pasó inadvertido en Mendoza. Echeverría, actual entrenador del Deportivo Maipú, fue dirigido por Alfaro en Arsenal de Sarandí y dejó una huella que el experimentado DT aún conserva. Años después, en el día más importante de su ciclo al frente de la selección paraguaya, eligió compartir aquella enseñanza que recibió de su ex defensor.