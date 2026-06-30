Chiqui Tapia lanzó una picante declaración tras el triunfazo de Paraguay y Chilavert, aludido, salió a cruzarlo

Claudio Tapia aprovechó la hazaña histórica de Paraguay para apuntar contra los críticos y Chilavert, quien captó la indirecta, le respondió de manera fulminante.

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final tras eliminar por penales a Alemania sigue dejando repercusiones en todo el continente. Tras la hazaña, Claudio Tapia felicitó al equipo de Gustavo Alfaro, aunque aprovechó la ocasión para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para José Luis Chilavert, uno de los principales críticos de su selección en el Mundial.

El fuerte mensaje del Chiqui Tapia tras la hazaña de Paraguay En primera instancia, el presidente la AFA se sacó el sombrero por el nivel y la sangre que mostró la Albirroja para imponerse sobre el poderío germano. "Mucho mérito de Paraguay, que jugó de igual a igual y demostró que cualquier equipo sudamericano está a la altura de los europeos", expresó en diálogo con varios medios.

Sin embargo, lo que realmente hizo ruido fue la frase que llegó inmediatamente después. "A los que critican a Paraguay, ahí lo tienen. A veces hay que hablar menos y apoyar más", disparó Tapia, en una clara alusión a Chilavert, quien durante toda la Copa del Mundo cuestionó con dureza tanto al equipo guaraní como al propio Alfaro.

El fuerte mensaje del Chiqui Tapia tras la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania. Chilavert sintió la indirecta y respondió de manera fulminante La respuesta del histórico exarquero no tardó en aparecer y fue directo al hueso. Fiel a su estilo, publicó una captura de una noticia periodística de La Nación titulada: "Confirmaron los procesamientos para Tapia, Toviggino y la AFA por evasión de impuestos", disparó en su cuenta de X, sin agregar comentario alguno.

pic.twitter.com/IVk2d1SGKE — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 30, 2026 El cruce se suma al ácido enfrentamiento verbal que mantuvieron Chilavert y Alfaro desde algunos días. Tras las críticas del exfutbolista, el entrenador argentino había pedido construir "un Paraguay grande" desde "la grandeza" y calificó a su compatriota como un "francotirador".