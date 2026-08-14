Tapia, Toviggino y la quinta de Pilar: las claves de la causa que vuelve a Campana.

La investigación que busca determinar quiénes son los verdaderos propietarios de la lujosa quinta de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) regresará al juzgado de Campana, después de una extensa disputa por la competencia entre distintos tribunales. La relación que tienen con este caso el presidente de la AFA, Claudio Tapia , y el tesorero, Pablo Toviggino , y cuál fue el rol de un entramado de empresas sospechadas de esconder actividades delictivas.

El expediente investiga a Ana María Conte y a su hijo Luciano Pantano, titulares de Real Central SRL, la sociedad que figura como propietaria del predio de Villa Rosa. La hipótesis de la denuncia es que ambos podrían haber actuado como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

Uno de los principales apuntados en la investigación es Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Si bien no está imputado en esta causa, durante los allanamientos realizados en la quinta fueron encontrados objetos vinculados con él, entre ellos un bolso con su nombre y una placa de Barracas Central con un reconocimiento al dirigente.

La investigación se amplió a partir de otra causa relacionada con contratos de la AFA y con TourProdEnter, una empresa radicada en Estados Unidos que recibió fondos vinculados a la asociación. Según información bancaria, la compañía habría percibido al menos US$260 millones y transferido US$57 millones a otras sociedades radicadas en Miami.

Uno de los movimientos que puso el foco sobre Toviggino fue una transferencia de US$40.000 a María Florencia Sartirana , su pareja, realizada desde TourProdEnter en diciembre de 2024.

También se investigan vínculos societarios relacionados con Real Central. La quinta de Pilar aparece vinculada a esa firma y anteriormente a Malte. Ambas empresas también estuvieron relacionadas con un inmueble ubicado en Belgrano que había pertenecido a Sartirana y luego pasó por otras sociedades.

En paralelo, la Justicia analiza si fondos presuntamente sustraídos de la AFA pudieron utilizarse para adquirir otros bienes, entre ellos vehículos y caballos.

Qué rol tienen Claudio Tapia y Pablo Toviggino

Tanto Claudio Tapia como Pablo Toviggino no están imputados en la causa de la quinta de Pilar, aunque sus nombres aparecen vinculados a distintos elementos que son objeto de investigación. La AFA y sus autoridades han rechazado las acusaciones.

Además de este expediente, Tapia y Toviggino enfrentan otra investigación por presunta evasión tributaria. Allí están procesados por una deuda superior a $19.000 millones en impuestos y aportes patronales.

A su vez, un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó sus detenciones en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Esa investigación analiza, entre otras hipótesis, un supuesto perjuicio contra la AFA, evasión mediante facturas falsas y operaciones vinculadas con la liquidación de divisas.

Con el regreso del expediente al juzgado de Campana, la Justicia deberá avanzar sobre los vínculos entre las sociedades investigadas, los movimientos de dinero y los bienes que podrían formar parte del entramado bajo análisis.