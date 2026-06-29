Las nuevas perlas y la tremenda definición de Alfaro tras eliminar a Alemania: "Quería 26 guerreros y salieron leyendas"

La Selección de Paraguay metió un batacazo histórico al eliminar a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, se impuso 5-4 en una emocionante tanda de paneles. Un resultado que pocos esperaban y que marcó la primera gran sorpresa de los playoffs. La primera "utopía imposible" que logró cazar Gustavo Alfaro.

El entrenador argentino, que supo ser muy criticado durante la fase de grupos, dejó boquiabiertos a una innumerable cantidad de "expertos" que ya lo daban por muerto. Y como no podía ser de otra manera, cuando le tocó hablar en conferencia de prensa, desplegó todo su arsenal de analogías y figuras retóricas.

El tremendo elogio de Gustavo Alfaro a sus jugadores DSports Lechuga comenzó con un fuerte elogio para sus dirigidos: "Como les dije en la charla: 'quiero ver a 26 guerreros, entrando todos juntos abrazados cantando el himno, y quiero que esos guerreros se retiren de la cancha siendo leyendas'. Y eso es lo que hicieron, porque fue una victoria épica", indicó en primer término. Además, le dedicó unas palabras a su arquero, el gran héroe del encuentro: "Sufrimos por las limitaciones que tenemos. Ojalá tuviéramos más cosas para poder competir de otra manera, y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo no tengo la razón ahora porque Orlando Gill atajó dos penales, porque yo estoy convencido de lo que hacía".

"Soy un gallego muy porfiado: discuto hasta que me demuestran que estoy equivocado. Y si estoy equivocado, cambio. No muero con la mía, yo vivo con la mía. Y vivir es cambiar. Porque cuando uno muere, te meten adentro de un metro ochenta y te llenan de tierra. Entonces yo quiero vivir. Si tengo que cambiar para seguir viviendo, voy a cambiar", señaló luego, ya adentrándose en un terreno más filosófico.

La analogía musical de Alfaro tras eliminar a Alemania DSports En ese sentido, ya más en sus salsa, lanzó una llamativa analogía musical: "Los muchachos hoy se la bancaron con corazón. Me gustaría tener más argumentos futbolísticos, pero todavía no tenemos ese bagaje que nos hace imponer condiciones a nosotros. Todavía tenemos que bailar la música que nos ponen los demás. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba... Y ahí estamos. Hoy nos tocó una polca".