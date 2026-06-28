El dardo de Alfaro a Chilavert tras sus constantes críticas a su ciclo en Paraguay: "Me podría haber llamado"

Ante los incontables ataques que Chilavert ha lanzado contra el equipo y el DT a lo largo del Mundial, Alfaro decidió responder de una vez por todas.

La Selección de Paraguay tuvo una clasificación muy ajustada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como el séptimo mejor tercero. Si bien no llegaba como favorita, realizó una fase de grupos por debajo de las expectativas y, pese a avanzar, en suelo guaraní fueron muy críticos con el equipo y, especialmente, con Gustavo Alfaro.

Entre los detractores, quizás el más resonante sea José Luis Chilavert, que nunca se mostró conforme con el ciclo y ha atacado en innumerables oportunidades al entrenador argentino. Tras uno de sus últimos descargos, el DT finalmente decidió responder, especialmente por los comentarios que había hecho el histórico arquero contra Orlando Gill.

Gustavo Alfaro respondió a las críticas de Chilavert ESPN "Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill", apuntó Lechuga este domingo en la conferencia de prensa previa al duelo contra Alemania. "Pero vení, las puertas las tenés abiertas, como vino Roque Santa Cruz a hablar el otro día con los delanteros y los muchachos el otro día, que se quedó a merendar y comer. Como vinieron Carlitos Bonet, Haedo Valdez, Jonathan Santana... Cuando los vi, les pedí permiso para estar en la Selección, porque es su casa. Me hubiera gustado que hiciera eso", insistió.

En ese sentido, recordó un encuentro que tuvo con el Bulldog años atrás: "Una vez me crucé con Chilavert. Tengo una relación con él, si decide pegarme es un problema suyo, no mío. Tiró barbaridades del fútbol paraguayo y me dijo: 'Algún día iba a agarrar el control del fútbol paraguayo y voy a traer a alguien como vos a dirigir'. Hoy lo soy, péguenme a mí", sostuvo.