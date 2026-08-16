Por qué para el VAR no hubo penal de Gorosito en la jugada del gol anulado a Platense ante Boca

Se reveló la explicación del VAR sobre la polémica jugada que derivó en el tanto invalidado del Calamar ante el Xeneize en un partido picante.

La jugada del gol anulado a Platense ante Boca generó mucha polémica y el VAR volvió a quedar en el centro de la escena.

La polémica de la fecha 5 del Torneo Clausura quedó instalada tras el gol anulado a Platense por una supuesta mano de Dylan Gorosito en el empate 1-1 frente a Boca. La jugada generó fuertes reclamos y abrió un intenso debate entre hinchas y especialistas, aunque horas después se conoció la explicación del VAR sobre la decisión tomada en el campo de juego.

Según informó el periodista Germán García Grova, desde la cabina de videoarbitraje sostuvieron que la acción no debía ser considerada infracción, pese al contacto de la pelota con la mano del defensor. La interpretación estuvo basada en dos aspectos puntuales del reglamento y en el contexto de la jugada.

El gol anulado a Platense ante Boca X @TNTSports “Es una jugada gris. No parece sancionable por cercanía y porque viene en un movimiento natural para la acción que realiza”, fue la explicación que recibió García Grova por parte del VAR, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó el debate entre los fanáticos.

La clave, entonces, estuvo en que el balón impactó a muy corta distancia y que la posición del brazo fue considerada parte de un movimiento lógico y natural del futbolista. Bajo ese criterio, desde el VAR entendieron que no existían elementos suficientes para sancionar una mano punible y, por lo tanto, invalidar la acción por ese motivo.

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