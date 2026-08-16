Video revelador: Palermo gritó el gol de Platense a Boca y enseguida se arrepintió

Tras el tanto de Nicolás Retamar que adelantó al Calamar, Martín Palermo gritó el tanto con euforia, pero instantes después su reacción fue viral.

Martín Palermo vivió una situación particular en el duelo entre Platense y Boca. El entrenador del Calamar, máximo goleador histórico del Xeneize con 236 tantos, celebró con mucha intensidad el 1-0 de su equipo ante el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

El Titán había sido homenajeado por los hinchas de Boca antes del comienzo del partido, con un enorme trapo en reconocimiento a su historia con la camiseta azul y oro. Sin embargo, una vez iniciado el encuentro, Palermo dejó de lado por un momento su pasado y siguió atentamente la jugada que terminó con el gol de Nicolás Retamar.

Cuando la pelota terminó dentro del arco defendido por Álvaro Montero, el histórico delantero no pudo contenerse y soltó un grito de gol con mucha intensidad. Boca abierta, puños apretados y una celebración que reflejó la importancia que tenía para Platense ponerse en ventaja frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Video: Palermo gritó el gol de Platense a Boca y enseguida se arrepintió X @SC_ESPN Sin embargo, el festejo duró apenas unos segundos. Palermo pareció tomar dimensión de que estaba celebrando un gol en contra del club donde se convirtió en ídolo y rápidamente frenó su reacción. Guardó las manos y terminó la celebración de manera abrupta, en una escena que no pasó desapercibida.