El jugador de la Selección argentina que se presentó en su nuevo club con un mate con el escudo de River

Un futbolista de la Selección argentina llegó a su nuevo club con el escudo de River pegado en el termo de su mate. ¿De quién se trata?

Un jugador de la Selección argentina llegó a su nuevo club con un mate de River.

A cuatro días de su presentación oficial como nuevo jugador del Bayer Leverkusen, Facundo Medina tuvo su primera aparición pública junto a sus nuevos compañeros y no pasó desapercibido. El defensor argentino apareció con un termo que llevaba el escudo de River y un particular calco con la inscripción “9-12-18 eterno”, en referencia a la histórica final de la Copa Libertadores que el Millonario le ganó a Boca en Madrid.

Facundo Medina se presentó en el Bayer Leverkusen con un mate con el escudo de River La imagen fue publicada por la cuenta oficial del Leverkusen en español en la previa del amistoso frente a Newcastle, disputado en Inglaterra. La propia publicación incluyó una mención a River, club del que Medina es hincha. Aunque el defensor no fue convocado para el encuentro, viajó junto al resto del plantel para continuar con su adaptación al equipo alemán.

¿Te gusta el termo del Facu, @RiverPlate?



#NUFCB04 I #SomosBayer04 pic.twitter.com/yaPvnsaM0A — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 15, 2026 El partido terminó con victoria 2-1 para Newcastle. Entre los argentinos del Leverkusen sí estuvo Exequiel Fernández, quien fue titular, mientras que Exequiel Palacios, cuyo futuro en el conjunto alemán todavía es una incógnita, no fue citado. Medina, por su parte, deberá esperar para tener sus primeros minutos con la camiseta de las Aspirinas.

El defensor llegó al Bayer Leverkusen a cambio de 25 millones de euros, después de seis temporadas en el fútbol francés. Primero defendió la camiseta de Lens, donde disputó 165 partidos, convirtió ocho goles y aportó diez asistencias. Luego pasó al Olympique de Marsella, aunque su estadía allí fue mucho más breve: jugó 26 encuentros durante una sola temporada.

Su transferencia al fútbol alemán se produjo después de una destacada participación con la Selección argentina en el Mundial. Medina mostró su polivalencia para desempeñarse tanto como marcador central como por el carril izquierdo y tuvo participación en cinco encuentros del torneo, incluida la final ante España, donde ingresó durante el segundo tiempo.