Enzo Fernández volvió a jugar con el Chelsea: el polémico recibimiento de sus hinchas en Stamford Brigde

En medio de su coqueteo con el Manchester City, Enzo Fernández sumó minutos en un amistoso y generó reacciones divididas en las tribunas del club londinense.

Enzo Fernández y un recibimiento bastante particular en su regreso a las canchas con el Chelsea.

Volvió Enzo Fernández, pero no hubo unanimidad en Stamford Bridge. Después de las vacaciones que se tomó tras la final del Mundial, el volante de la Selección argentina sumó sus primeros minutos bajo el mando de Xabi Alonso en el 3-1 del Chelsea ante la Real Sociedad, pero su ingreso estuvo acompañado por una escena que rápidamente captó la atención de propios y extraños.

El ex River arrancó entre los suplentes y recién tuvo su oportunidad a los 17 minutos del segundo tiempo. El entrenador español lo mandó a la cancha por Reece James, quien además le cedió la cinta de capitán, y en ese momento se escuchó de todo.

Una parte de los hinchas lo recibió con aplausos y el tradicional “oh, Enzo Fernández”, mientras que desde otro sector importante bajó un abucheo tan nítido como sorpresivo. Lo cierto es que el curioso recibimiento se produjo en un contexto particular.

Video: Enzo Fernández fue abucheado por un grupo de hinchas del Chelsea Los abucheos a Enzo Fernández al momento de su ingreso en un amistoso del Chelsea. El campeón del mundo vuelve a ser protagonista después de varias semanas en las que se lo vinculó con el Real Madrid y el Manchester City, este último de forma mucho más concreta: el viernes venció el plazo máximo que había puesto el Chelsea para negociar al argentino, a quien tasaron en € 140.000.000, por lo que todo indica que seguirá en Londres durante la temporada entrante.

No obstante, hay un detalle que le pone todavía más picante a la historia. El regreso de Enzo se dio un mes después de aquella semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. Ese día marcó el agónico 1-1 de Argentina y festejó con el Topo Gigio y el gesto de “sigan hablando”, una celebración que generó bronca y polémica en suelo británico. En ese contexto, Stamford Bridge lo recibió con aplausos y canciones, pero también con silbidos que no pasaron inadvertidos.