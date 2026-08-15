Fuertísima "contraacusación" de Rosario Central a Corinthians, que había denunciado racismo de la hinchada canalla

Luego de que la Conmebol le abriera un expediente, Rosario Central publicó un extenso comunicado en el que apunta contra el arquero y el público de Corinthians.

Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito el último jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Lamentablemente, el aspecto deportivo no fue el único por el que quedó marcado este encuentro y nuevamente hubo que lamentarse por las denuncias del equipo visitante contra la hinchada local por racismo.

Durante el segundo tiempo, el arquero Hugo Souza pidió activar el protocolo antirracismo por insultos discriminatorios de la parcialidad auriazul. "Cada vez que venimos a jugar a Argentina es igual", declaró luego del partido. El Timao también se pronunció con un comunicado oficial, lo que valió que la Conmebol le abriera un expediente disciplinario a la institución canalla.

#CONMEBOL inició un expediente disciplinario contra #RosarioCentral por actos de racismo de dos hinchas contra los simpatizantes de #Corinthians



El equipo ya tomó cartas en el asunto y trabaja para tomar medidas contra esos energúmenos pic.twitter.com/qzlFWWPko4 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 14, 2026 Rosario Central respondió las denuncias de Corinthians con un contradenuncia Lejos de quedarse en silencio, la Academia Rosarina respondió con un propio comunicado en el que "vuelve a repudiar enfáticamente todo hecho de racismo, discriminación y provocación en el marco de un partido de fútbol", y en el que inmediatamente realiza una contraacusación: "Hinchas del equipo visitante protagonizaron actos que, a nuestro juicio, resultan racistas, discriminatorios y provocadores hacia los jugadores de Central y hacia nuestra parcialidad".

En su argumentación, señala "la ya repetida exhibición de billetes de moneda nacional, que configura una clara ofensa y burla hacia nuestro país" y "la exhibición de una camiseta española, en otro acto de provocación hacia nuestro público". A su vez, informó que llevará las imágenes a la Conmebol de los actos "claramente provocadores y discriminatorios, y que lamentablemente se reiteran cada vez que nos toca enfrentar a algunos equipos brasileños".

Central apuntó contra la hinchada de Corinthians. Fotobaires También apunta contra Souza: "Solicitaremos a la Conmebol que investigue y le requiera al árbitro del encuentro las pruebas que respalden, de forma irrefutable, los supuestos insultos y actos racistas que el arquero de Corinthians denunció de forma unilateral durante el partido (...) justo cuando su equipo había quedado con diez jugadores a raíz de una expulsión y en el momento en que Central estaba atacando, empujado por su público". En este aspecto la institución rosarina incurre en un grave error, ya que la tarjeta roja a Allan se produjo al minuto 80, y el primer llamado del 1 del Timao al árbitro había sido promediando los 65'.