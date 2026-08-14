Problemas para Rosario Central: Conmebol le abrió un expediente por un fuerte reclamo de Corinthians

El arquero de Corinthians denunció insultos y ademanes racistas durante el 0-0 ante Rosario Central y el árbitro Matonte activó el protocolo antirracismo.

Rosario Central y Corinthians empataron 0-0 por la ida de los octavos de final de la Libertadores, pero el partido quedó marcado por una denuncia de racismo que denunció Hugo Souza.

El empate sin goles entre Rosario Central y Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores quedó opacado por un repudiable episodio en las tribunas del Gigante de Arroyito. El arquero brasileño Hugo Souza denunció haber recibido insultos y gestos racistas por parte de algunos hinchas del Canalla durante el encuentro.

La situación llegó hasta el campo de juego cuando Souza le comunicó lo ocurrido al árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien activó el protocolo antirracismo de la Conmebol. El partido continuó después de la intervención, mientras que el arquero manifestó posteriormente su indignación por lo sucedido.

Conmebol investiga los gestos racistas contra el arquero de Corinthians #CONMEBOL inició un expediente disciplinario contra #RosarioCentral por actos de racismo de dos hinchas contra los simpatizantes de #CorinthiansEl equipo ya tomó cartas en el asunto y trabaja para tomar medidas contra esos energúmenos pic.twitter.com/qzlFWWPko4 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 14, 2026 A raíz del episodio, la Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Rosario Central y analiza las imágenes del partido para determinar responsabilidades. El club brasileño, además, emitió un comunicado en el que repudió el hecho y reclamó una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables.

Desde Rosario Central también comenzaron a trabajar para identificar a los hinchas involucrados. Por el momento, no está definido qué sanción podría recibir la institución, mientras que la serie quedó abierta después del 0-0 y se resolverá en Brasil.