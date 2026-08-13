El Rosario Central de Di María fue más, pero no pasó del 0-0 ante Corinthians, que terminó con diez

Por la ida de octavos de final, Rosario Central no se sacó diferencias con Corinthians en Arroyito. Allan Souza fue expulsado en la visita a los 80 minutos.

Por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el Rosario Central de Ángel Di María no pudo aprovechar la localía y, pese a ser superior a Corinthians, no pudo pasar de un empate 0-0 en el Gigante de Arroyito. La serie se definirá el próximo jueves en el Neo Química Arena de San Pablo.

El equipo dirigido por Jorge Almirón manejó mucho más la pelota que el rival y tuvo la mayoría de las oportunidades, aunque le faltó precisión para quedarse con la victoria. Se trató de un duelo muy áspero, con muchas discusiones y encontronazos, y que se cobró la expulsión de Allan Souza en el Timao cerca del final del encuentro.

La ida entre Central y Corinthians fue muy áspera. Fotobaires El primer acercamiento del partido fue del Canalla, a los 11 minutos, mediante un disparo lejano del volante Jaminton Campaz, que buscaba el segundo palo y fue contenido por el arquero Hugo Souza, a media altura. En 32 minutos tuvo su primer acercamiento la visita, cuando el extremo Kaio César recibió por derecha, enganchó y buscó el segundo palo, con un tiro que se fue ancho.

Diez minutos más tarde se dio la jugada más clara del primer tiempo, con un tiro libre al segundo palo que permitió el cabezazo del lateral Matheus Bidu, cuyo remate sorprendió al impactar dos veces en el travesaño, antes de irse desviado.

Ya en el complemento, a los tres minutos, una gran pelota levantada al segundo palo por el astro Ángel Di María habilitó el remate de volea de Campaz, que se desvió en un defensor y se fue por encima del travesaño. A los 17 minutos, el defensor Gastón Ávila recibió el rebote de un centro sobre el segundo palo y quiso sorprender con un remate potente, que Hugo Souza pudo despejar con la mano derecha, luego de una buena reacción ante un tiro que, de todas formas, se iba ancho.