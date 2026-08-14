Ángel Di María culpó a un factor extrafutbolístico por el empate 0-0 de Central ante Corinthians: "Nos costó por eso"

Ángel Di María analizó el empate sin goles frente al Timao por la ida de los octavos de final de la Libertadores y culpó a un factor extrafutbolístico.

Ángel Di María no ocultó su bronca con el árbitro uruguayo Andrés Matonte después del empate 0-0 entre Rosario Central y Corinthians, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero canalla fue a buscar al juez una vez finalizado el encuentro, molesto por una decisión que había tomado durante el segundo tiempo.

El enojo de Fideo estuvo relacionado con el ingreso de un futbolista de Corinthians que, según su interpretación, no cumplía con lo establecido por el reglamento. La situación generó el reclamo del referente de Central, que posteriormente se acercó a Matonte para pedirle explicaciones, en un partido que además tuvo la particularidad de que el conjunto brasileño terminó con diez jugadores.

Di María culpó al factor del viento tras el empate ante Corinthians Más allá de la polémica, Di María valoró el rendimiento de su equipo y consideró que Central hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria: “Creo que desde que empezó el partido fuimos superiores. Nos costó en el primer tiempo por el viento. Aun así creamos situaciones, jugamos muy bien”, analizó el atacante.

Di María culpó al factor del viento tras el empate ante Corinthians. Fotobaires En esa misma línea, el campeón del mundo destacó la dificultad de enfrentar a un rival de jerarquía en una instancia decisiva: “Es Copa Libertadores, un octavos de final, y tenés enfrente un rival de calidad, que juega fútbol... Creamos un montón de ocasiones. El fútbol es así: terminó 0 a 0 y se definirá allá”, explicó Fideo, consciente de que la serie se resolverá en Brasil.