Fuerte ultimátum del Chelsea al Manchester City por Enzo Fernández: el plazo máximo para negociar

Luego de tasar su pase en € 140.000.000, el club londinense le avisó a los Ciudadanos que tendrá un escaso margen de maniobra y le dio una fecha final.

El futuro de Enzo Fernández tiene fecha límite. El Manchester City ya sabe cuánto deberá poner sobre la mesa si realmente quiere sacarle al Chelsea a su capitán y figura: € 140.000.000. Y no tendrá demasiado tiempo para moverse.

La situación tiene un protagonista central: Enzo Maresca. El italiano, flamante entrenador de los Ciudadanos en reemplazo de Pep Guardiola pidió especialmente por la llegada del volante argentino, a quien conoce y muy bien de su etapa en Stamford Brigde: juntos levantaron la Conference League y el Mundial de Clubes.

El Chelsea puso un plazo máximo: ¿Hasta cuándo negocia a Enzo Fernández? Ante la inminente venta de Rodri al Barcelona, el entrenador le dejó en claro a los directivos que desea volver a contar con Enzo en su nuevo proyecto en Manchester. Si bien el Chelsea no le cierra la puerta a su salida, sí se muestra inflexible y, en ese sentido, tomó una decisión que podría apresurar todo.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el club londinense estableció un ultimátum: el City tiene hasta este viernes a las 17 de Inglaterra (13 horas de Argentina) para avanzar con una oferta de 120 millones de libras (140 millones de euros). Después de ese horario, darían por caída la negociación.

El Chelsea se muestra inflexible en el mercado de pases con Enzo Fernández. EFE El argumento es que el inicio de la temporada está a la vuelta de la esquina y el Chelsea no quiere salir a buscar al reemplazante de Enzo Fernández a último momento, cuando al mercado europeo le quedan un par de semanas para su finalización.