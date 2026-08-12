Enzo Fernández es seguido de cerca por un gigante de Europa: piden €140.000.000 por su ficha

Un gigante de Europa sigue armando su plantel de cara a la nueva temporada y en su lista de deseos tiene a Enzo Fernández. El Chelsea pide un monto millonario.

El mercado de pases de la Premier League podría sacudirse por completo si finalmente Rodri deja Manchester City. Barcelona ya realizó una oferta cercana a los 40 millones de dólares por el mediocampista español, aunque los Ciudadanos pretenden el doble para desprenderse de una de sus principales figuras. Ante ese escenario, el conjunto inglés comenzó a analizar alternativas y uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Enzo Fernández.

Según informó The Athletic, Chelsea no tendría intenciones de facilitar la salida del argentino y solamente evaluaría una propuesta que alcance los 140 millones de euros. En Manchester consideran que el ex River encajaría perfectamente en el equipo y, además, cuenta con el aval de Enzo Maresca, quien lo dirigió durante su etapa en Londres y mantiene una buena relación con el futbolista. El elevado precio, sin embargo, convierte la operación en una apuesta de enorme magnitud.

Manchester City va a la carga por Enzo Fernández y el Chelsea pediría €140.000.000 El antecedente de abril también podría ser un factor a tener en cuenta. Fernández había expresado públicamente su malestar después de la salida de Pep Guardiola y recibió una suspensión de dos partidos por sus críticas hacia la dirigencia. Aquella situación había generado cierta tensión alrededor del mediocampista, aunque el panorama cambió con el correr de los meses y actualmente continúa siendo considerado una pieza importante por el club londinense.

Manchester City va a la carga por Enzo Fernández y el Chelsea pediría €140.000.000. EFE Mientras tanto, Manchester City ya comenzó a moverse pensando en un posible escenario sin Rodri. La institución incorporó a Elliot Anderson, de 23 años, y pretende sumar al menos otros dos volantes de jerarquía durante este mercado. En ese contexto, la eventual llegada de Enzo podría convertirse en una de las grandes apuestas para renovar el mediocampo, aunque primero deberían encadenarse varias operaciones para abrir una negociación real con Chelsea.

En Stamford Bridge, por ahora, la postura parece ser contundente. Chelsea considera que Fernández forma parte del proyecto de Xabi Alonso y no quiere alterar la estructura del plantel con la temporada ya iniciada. Una señal que fue interpretada positivamente dentro del club fue la presencia del argentino en el centro de entrenamiento el lunes, pese a que tenía previsto regresar oficialmente recién este miércoles después de sus vacaciones posteriores al Mundial.