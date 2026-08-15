El Atlético de Madrid presentó al Cuti Romero como refuerzo: el llamativo anuncio y sus primeras palabras

Cristian Romero ya se sumó a las filas del Atlético de Madrid, realizó sus primeras prácticas en el club y dejó un mensaje para todos los hinchas albirrojos.

A casi un mes de la finalización del Mundial 2026, Cristian Romero se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El viernes se despidió del Tottenham Hotspur con una emotiva carta en redes sociales después de 5 años vistiendo sus colores y ya se instaló en la capital española para encarar una nueva temporada, ahora con la camiseta albirroja.

El conjunto colchonero le ganó la puja a otros grandes clubes como el Barcelona, el Inter de Milán y el Arsenal y se lo compró a los Spurs por unos 40 millones de euros (35 millones más otros 5 en variables). La idea es que el central cordobés permanezca en la institución a largo plazo, por lo que firmó un contrato por 5 años, hasta junio de 2031.

El llamativo anuncio del Atlético de Madrid sobre el fichaje del Cuti Romero @Atleti Finalmente, este sábado por la mañana el Atleti anunció el fichaje del Cuti y lo hizo de una manera un tanto peculiar, con un video en el que el zaguero de la Scaloneta aparece como un piloto de Fórmula 1 con un casco con la bandera de Argentina, un overol que emula el uniforme de su nuevo equipo y algunos detalles como parches de la Copa del Mundo y las dos Copas Américas ganadas y su año de nacimiento (1998), entre otras cosas.

Tras esto, el club realizó una serie de posteos en su cuenta oficial presentando a su nuevo refuerzo, en los que dio detalles de su fichaje, su carrera, etc., además de mostrar imágenes de sus primeros entrenamientos en el Atlético de Madrid. Además, publicó un segundo video de Romero pronunciando sus primeras palabras como colchonero.

Las primeras palabras del Cuti Romero como jugador del Atlético de Madrid @Atleti "Estoy muy contento, muy feliz de llegar a este enorme club y sé que vengo con la misma mentalidad de siempre: tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club. Sé que la única manera es logrando algo y vengo con la mentalidad de dejarlo todo hasta el último día para conseguirlo", comienza su alocución.