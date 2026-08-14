La emotiva carta con la que el Cuti Romero se despidió del Tottenham: "Tienen un lugar en mi corazón"

Cristian Romero dejó de ser jugador del Tottenham después de cinco temporadas y le dedicó unas conmovedoras palabras al club y a la hinchada.

Cristian Romero dejó de ser jugador del Tottenham Hotspur y se convirtió en nuevo refuerzo del Atlético de Madrid. El elenco español lo compró por 40 millones de euros (contando bonos y extras por objetivos) y le hizo contrato a largo plazo por unas cinco temporadas, hasta mediados de 2031.

De este modo, cerró una importante etapa de su carrera en el cuadro londinense, al que llegó en 2021 tras brillar en la Atalanta y en el que disputó un total de 156 partidos, en los que convirtió 13 goles, dio 7 asistencias y sufrió 6 expulsiones. En 2025 se consagró campeón de la Europa League, el primer título del club después de 17 años de sequía.

Cristian Romero se despidió del Tottenham @CutiRomero2 Este viernes, el Cuti se despidió de los Spurs con un video y una emotiva carta que publicó en sus redes sociales: "Hoy me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos", comienza el texto.

Tras esto, destaca el valor del campeonato europeo ganado hace poco más de un año: "Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo... y lo hicimos".

"El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años. Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón", remarcó luego.