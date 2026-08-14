La tajante respuesta del DT del Manchester City sobre la posible llegada de Enzo Fernández al club

Enzo Maresca, DT del Manchester City, fue consultado sobre el interés de los Ciudadanos en el mediocampista argentino y lanzó una contundente respuesta.

La novela del mercado de pases de la Premier League sumó un nuevo capítulo y volvió a tener a Enzo Fernández como protagonista. El mediocampista argentino aparece en el radar del Manchester City ante la posible salida de Rodri, quien es pretendido por Barcelona. En medio de los rumores, todas las miradas apuntaron hacia Enzo Maresca, actual entrenador de los Citizens y viejo conocido del campeón del mundo.

El técnico italiano conoce al volante de la Selección argentina como pocos. Lo dirigió entre 2024 y 2026 durante su etapa en Chelsea, donde ambos conquistaron la Conference League y el Mundial de Clubes. Bajo su conducción, Fernández alcanzó una de sus mejores versiones desde que llegó al fútbol inglés, por lo que su posible reencuentro en Manchester despertó una enorme expectativa.

La tajante respuesta del DT del Manchester City sobre la posible llegada de Enzo Fernández Sin embargo, cuando Maresca fue consultado en conferencia de prensa por las gestiones para contratar al mediocampista, decidió mantener la cautela y evitó alimentar las versiones. “En este momento tengo que darte la misma respuesta que desde el primer día, que siempre será la misma. Es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores”, respondió el entrenador.

"ES UN JUGAR DE OTRO CLUB, NO CREO QUE SEA CORRECTO HABLAR DE OTROS JUGADORES"



La respuesta de Enzo Maresca al ser consultado por Enzo Fernández y los rumores de una posible llegada del argentino al Manchester City pic.twitter.com/sHhfUDkH6e — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026 Lejos de dejar abierta alguna puerta, el italiano profundizó su postura y marcó un límite para las especulaciones: “Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto, hablar de nuestros jugadores. Por eso no diré nada sobre jugadores que no están con nosotros”, sentenció Maresca, quien prefirió no pronunciarse sobre una eventual llegada de Enzo al Etihad.

Rodri, el jugador que podría abrirle la puerta de llegada al City a Enzo Fernández La otra gran incógnita está relacionada con Rodri, cuyo futuro podría desencadenar toda la operación. El español acaba de reincorporarse al Manchester City después de su descanso posterior al Mundial y continúa con su recuperación tras la cirugía de espalda. Sobre su situación, Maresca dejó una frase que seguramente fue seguida con atención en Barcelona: “La ventana de transferencias aún está abierta, podemos comprar jugadores y vender jugadores”.