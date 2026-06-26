Chilavert liquidó a Alfaro por sus palabras tras el 0-0 de Paraguay con Australia: "El DT más farsante del mundo"

Paraguay igualó 0-0 con Australia en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026 y terminó la fase inicial en el tercer puesto. Aunque la Albirroja quedó a un paso de asegurar su clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros, el resultado dejó un sabor amargo, ya que una victoria le habría permitido finalizar como escolta de la zona y afrontar un cruce, en los papeles, más favorable.

En ese contexto, Gustavo Alfaro analizó el presente de su equipo e intentó poner en valor la campaña realizada pese a las dificultades que atravesó el seleccionado paraguayo. Sin embargo, sus declaraciones no pasaron inadvertidas y encontraron una rápida respuesta de uno de sus principales críticos.

José Luis Chilavert volvió a cargar con dureza contra el entrenador argentino luego de escuchar sus palabras en conferencia de prensa. El histórico arquero de la Albirroja utilizó las redes sociales para cuestionar el discurso del técnico y lanzó una fuerte crítica.

Tras el empate con Australia, Alfaro comparó la realidad de Paraguay con la de otros seleccionados para destacar el valor de la campaña de su equipo en el Mundial. "Turquía está 4 a 1 con respecto a nosotros, y Turquía ya se va del Mundial ", afirmó el entrenador, en una frase con la que buscó relativizar las diferencias entre los planteles y remarcar que Paraguay quedó muy cerca de avanzar a la fase eliminatoria.

Las declaraciones no convencieron a Chilavert , quien interpretó que el técnico estaba desmereciendo el nivel de los futbolistas paraguayos para justificar el rendimiento del equipo en la fase de grupos.

El durísimo mensaje del exarquero en redes sociales

A través de su cuenta de X, Chilavert respondió sin filtros y publicó: "El DT más farsante del fútbol mundial. Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores del Mundial. Dejá de mentir Alfaro, vendedor de espejitos de colores, te pagan 2.5M para decir boludeces".

José Luis Chilavert, durísimo con Alfaro en X.

No es la primera vez que el exarquero dispara contra el entrenador argentino. Desde la llegada de Alfaro al banco paraguayo, Chilavert cuestionó en varias oportunidades tanto sus planteos tácticos como sus declaraciones públicas.

La crítica anterior había llegado después de la dura goleada sufrida frente a Estados Unidos en el debut mundialista. En aquella oportunidad, el excapitán de la Albirroja había afirmado: "Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial".

Con la clasificación prácticamente encaminada, Paraguay ahora espera la confirmación de su lugar en los 16avos de final. Mientras tanto, el cruce entre Chilavert y Alfaro suma un nuevo capítulo y vuelve a poner el foco sobre el trabajo del entrenador argentino al frente del seleccionado guaraní.