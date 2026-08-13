Fluminense echó a Luis Zubeldía en plena serie de Libertadores: quién dirigirá ante Independiente Rivadavia

Fluminense decidió despedir a Zubeldía apenas dos días después del empate ante Independiente Rivadavia por la ida de los octavos de final.

Fluminense tomó una decisión inesperada en plena serie de octavos de final de la Copa Libertadores: echó a Luis Zubeldía. El entrenador argentino dejó su cargo este jueves, apenas dos días después del empate 0-0 ante Independiente Rivadavia en el partido de ida disputado en Brasil. La revancha será el próximo martes 18 de agosto en Mendoza, pero el equipo brasileño llegará con un nuevo conductor.

El propio club confirmó la salida a través de un comunicado en sus redes sociales. Además de Zubeldía, dejaron la institución sus ayudantes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, junto al preparador físico Lucas Vivas. Marcão, auxiliar técnico permanente del Fluminense, asumirá de manera interina y estará al frente del equipo el próximo sábado ante Palmeiras, por el Brasileirao.

El comunicado de Fluminense sobre la salida de Zubeldía O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo… pic.twitter.com/p0KKgNLSNN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 13, 2026 La continuidad de Zubeldía ya estaba en duda desde la eliminación ante Vasco da Gama en la Copa de Brasil, el pasado 5 de agosto. A eso se sumaba una racha de ocho partidos sin ganar, con siete empates y una derrota. El empate ante Independiente Rivadavia no alcanzó para torcer el rumbo y la dirigencia decidió ponerle punto final a su ciclo.

De esta manera, Fluminense afrontará la revancha ante la Lepra con Marcão en el banco y la obligación de conseguir un resultado que le permita meterse en los cuartos de final. La serie está completamente abierta después del 1-1 en Brasil y el ganador enfrentará un nuevo desafío en la próxima instancia de la Libertadores.