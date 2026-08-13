La decisión de la dirigencia de Independiente con Quinteros tras su polémica conferencia post 0-4 con Atlético Tucumán

Tras el papelón y eliminación en Copa Argentina, la dirigencia de Independiente tomaría una contundente decisión con el exentrenador de Vélez.

La goleada sufrida ante Atlético Tucumán terminó de hacer estallar una situación que ya venía cargada de preocupación en Independiente. El 0-4 en el Coloso Marcelo Bielsa dejó al Rojo afuera de la Copa Argentina y, según informó Hugo Balassone en Fútbol 910, podría desencadenar decisiones drásticas tanto en el banco de suplentes como en la conducción del club.

El primer gran movimiento estaría relacionado con Gustavo Quinteros. La dirigencia analiza despedir al entrenador después de una eliminación que significó otro duro golpe para un equipo que no consigue encontrar respuestas dentro de la cancha. El propio técnico había asumido públicamente la responsabilidad por la goleada, aunque ahora su continuidad parece haber quedado más comprometida que nunca.

FotoBaires Pero la crisis podría ir mucho más allá del aspecto futbolístico. De acuerdo con la información difundida por Balassone, la comisión directiva evalúa la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas ante el delicado escenario que atraviesa la institución. Por el momento no existe una determinación definitiva, pero la posibilidad ya está sobre la mesa y podría generar un fuerte cimbronazo en Avellaneda.

Independiente tendría decidido echar a Quinteros tras su polémica conferencia post 0-4 con Atlético Tucumán IG @RadioLaRed Mientras tanto, si finalmente se confirma la salida de Quinteros, Carlos Matheu aparece como el principal candidato para hacerse cargo del equipo hasta el final del mandato de la actual comisión directiva. El exdefensor asumiría una misión compleja: ordenar un plantel golpeado, recuperar la confianza y tratar de conseguir resultados que permitan cerrar el ciclo de la conducción actual de la mejor manera posible.