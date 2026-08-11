¿Se cruza de vereda? Independiente va por un jugador que acaba de rescindir con Racing

El defensor de 34 años quedó con el pase en su poder y ya recibió una oferta de Independiente. Newell's es otro de los interesados y hay dos clubes más.

Independiente se metió en la pelea por Agustín García Basso, quien acaba de rescindir su contrato con Racing y quedó con el pase en su poder. El defensor de 34 años ya recibió una propuesta del Rojo, que busca aprovechar la oportunidad para incorporar a un futbolista con experiencia y que conoce el fútbol argentino.

García Basso tenía contrato con la Academia hasta diciembre de 2027, pero desde hacía varios mercados de pases buscaba una salida que finalmente no se concretaba. El jugador entendía que su ciclo estaba cumplido y tampoco había conseguido la mejora salarial que pretendía. En el último mercado de verano estuvo cerca de pasar a San Lorenzo, pero Racing rechazó aquella propuesta y el malestar del defensor aumentó.





El futbolista Agustín García Basso rescindió de común acuerdo con el club el contrato que lo unía a nuestra institución. Campeón de la Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025, le agradecemos haber defendido nuestra camiseta durante dos temporadas y media.… pic.twitter.com/DRZ5iBuDuk — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2026 Ahora, con la rescisión concretada, Newell's aparece como el principal candidato a quedarse con el jugador. La Lepra incluso lo había inscripto durante el mercado de pases y sus dirigentes ya le habrían pedido que reduzca sus pretensiones económicas. Independiente, mientras tanto, también hizo su oferta y espera convencerlo, mientras que otros dos clubes argentinos siguen atentos a la situación.

Los números de García Basso con la camiseta de Racing García Basso llegó a Racing a comienzos de 2024, después de que el club acordara con Independiente del Valle la compra de su ficha por 760.000 dólares. Tuvo un rendimiento destacado y fue una pieza importante en el equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. En total disputó 69 partidos y convirtió un gol.