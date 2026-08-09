Gustavo Quinteros, fulminante tras la derrota de Independiente con Platense: "Hace dos meses le di 15 ó 20 nombres a la dirigencia"

Luego de la dura caída ante el Calamar en Avellaneda, Gustavo Quinteros liquidó a la dirigencia del Rey de Copas y pidió refuerzos para lo que se viene.

Gustavo Quinteros no ocultó su bronca después de la derrota de Independiente por 1-0 ante Platense, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Aunque consideró que el Rojo tuvo una actuación superior a la del Calamar, reconoció que volvió a pagar caro la falta de precisión en los metros finales. “Creo que merecimos más, no tuvimos claridad. Estamos dolidos, pero el fútbol es así”, explicó el entrenador.

El técnico insistió en que el resultado no reflejó, según su análisis, lo ocurrido durante los 90 minutos: “Tuvimos el 75% de la posesión y el rival casi no creó peligro”, remarcó Quinteros, quien volvió a señalar la necesidad de mejorar el último pase y la definición. Para el entrenador, Independiente tuvo la intención y el dominio territorial, pero no consiguió transformar esa superioridad en goles y terminó sufriendo una derrota que profundizó las dudas.

Gustavo Quinteros fulminó a la dirigencia de Independiente tras la derrota ante Platense Pero la conferencia tuvo otro eje que volvió a dejar expuesta una necesidad del plantel: el mercado de pases. Quinteros tomó distancia de las decisiones dirigenciales y fue directo cuando le preguntaron por las incorporaciones: “Del mercado de pases ya no hablo, hay que preguntarle a los dirigentes”. Y explicó que buena parte de las alternativas que tiene actualmente surgen de la Reserva: “No está mal, pero hoy Independiente necesita conseguir un título urgente, por eso la gente está molesta”.

Gustavo Quinteros fulminó a la dirigencia de Independiente tras la derrota ante Platense. NA En ese contexto, el entrenador reconoció que la situación económica limita las posibilidades de reforzar el equipo: “El mercado para nosotros es imposible por lo que estamos tratando de mejorar con los jugadores que tenemos. Es la única manera porque no veo otra manera con los jugadores que tenemos”, sostuvo. Además, ante la consulta por Lautaro Valenti, reveló que el defensor aparece entre los nombres que acercó hace tiempo a la dirigencia: “Es uno de los 15 o 20 nombres que les dejé hace dos meses. Hablé con varios jugadores, pero yo no soy el que toma la decisión”.