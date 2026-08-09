Leandro Paredes y otros jugadores de la Selección, presentes en el velatorio de Jorge Messi: "Seguramente le haga bien a Leo"

Luego del empate frente a Vélez, Leandro Paredes confirmó que, junto a otros compañeros de la Albiceleste, dirán presente en el velatorio de Jorge Messi.

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jorge Messi y, mientras Lionel regresa al país para despedir a su padre, los gestos de sus compañeros de la Selección argentina no tardaron en aparecer. Uno de los primeros en referirse al tema fue Leandro Paredes, quien después del empate 1-1 entre Boca y Vélez contó que tiene previsto viajar a Rosario para acompañar al capitán de la Albiceleste.

“No pude hablar con él. Sé que está viajando”, explicó Paredes tras el encuentro disputado en Parque Patricios. El mediocampista dejó en claro que su intención es estar junto a Messi durante este momento tan doloroso y señaló: “Estoy esperando que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí”.

El campeón del mundo también anticipó que la idea podría concretarse junto a otros integrantes del seleccionado: “Ahora hablaré con algunos de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía”, contó Paredes, quien destacó el vínculo que existe dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni.

Paredes confirmó que junto a otros compañeros de la Selección dirán presente en el velatorio de Jorge Messi X @TyCSports “Lo sentimos así, como propio, por todo lo que significa él para nosotros”, expresó el volante de Boca, reflejando el sentimiento que atraviesa al plantel campeón del mundo. Más allá de las camisetas y de la rivalidad entre clubes, el seleccionado volvió a mostrar la unión que lo caracteriza puertas adentro.

Lionel Messi, por su parte, regresó durante la noche a la Argentina para despedir a Jorge, quien fue una figura fundamental a lo largo de toda su carrera y estuvo presente desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consagración como uno de los mejores futbolistas de la historia. La Pulga también acompañará especialmente a su madre, Celia, y al resto de sus seres queridos.