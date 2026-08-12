Independiente y Atlético Tucumán se enfrentan por la Copa Argentina: hora y TV del duelo de octavos

El Rojo y el Decano buscan avanzar de ronda en un partido de eliminación directa que se disputará en Rosario.

Independiente y una prueba de fuego ante el Decano.

Independiente enfrentará a Atlético Tucumán este miércoles 12 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, cancha de Newell’s Old Boys, y tendrá transmisión en vivo de TyC Sports.

El equipo de Avellaneda buscará avanzar a los cuartos de final después de haber eliminado a Unión de Santa Fe en los 16avos. En aquella instancia, el Rojo se impuso por 2-0 en el mismo escenario donde volverá a presentarse este miércoles.

Atlético Tucumán, por su parte, consiguió su clasificación tras una contundente victoria ante Talleres de Córdoba. El Decano ganó 3-0 con goles de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

¡Esta semana arrancan los Octavos de Final de #NuestraCopa !



@ATOficial e @Independiente se enfrentarán el miércoles desde las 19.15 hs en el Coloso Marcelo Bielsa



¿Cuál se llevará el primer boleto hacia los Cuartos? #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/LlcqChejF5 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 9, 2026 Qué está en juego entre Independiente y Atlético Tucumán El partido será a todo o nada: el ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que el equipo que pierda quedará eliminado del certamen. Por ese motivo, ambos entrenadores deberán definir su estrategia para un duelo sin margen de error.