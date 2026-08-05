Independiente Rivadavia ya tiene fecha para enfrentar a Aldosivi y podría quedarse una semana en Buenos Aires porque antes deberá visitar Avellaneda.

Independiente Rivadavia ya conoce cuándo volverá a salir a la cancha por la Copa Argentina. La organización confirmó que la Lepra enfrentará a Aldosivi por los octavos de final el próximo miércoles 26 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Florencio Sola, cancha de Banfield.

Copa Argentina: Independiente Rivadavia ya tiene fecha para enfrentar a Aldosivi Más allá de la importancia del duelo ante el Tiburón, la confirmación de la fecha también modificará la planificación del cuerpo técnico encabezado por Alfredo Berti. Es que el conjunto azul tendrá una exigente agenda en Buenos Aires y todo indica que permanecerá durante varios días en la Capital Federal.

El motivo es que apenas cuatro días antes, el sábado 22 de agosto a las 18:30, Independiente Rivadavia deberá visitar a Independiente de Avellaneda por una nueva fecha del campeonato. Con ese panorama, la dirigencia evitaría el desgaste de regresar a Mendoza entre un compromiso y otro, por lo que el plantel concentrará y entrenará en Buenos Aires hasta disputar el encuentro copero.





La decisión permitirá reducir los traslados, optimizar la recuperación física de los futbolistas y preparar con mayor tranquilidad dos partidos de enorme trascendencia en una misma semana.