Flavio Azzaro liquidó a Maxi Salas tras su salida de River y su llegada a Independiente Rivadavia

Mientras Maximiliano Salas se encuentra en Mendoza para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Independiente Rivadavia , el delantero volvió a quedar en el centro de la escena por las fuertes declaraciones del periodista Flavio Azzaro , quien cuestionó duramente su salida de River y el manejo que tuvo durante los últimos meses.

El periodista no tuvo contemplaciones al analizar el presente del atacante y aseguró que la situación que atraviesa es consecuencia de sus propias decisiones.

Azzaro también recordó la conflictiva salida del futbolista de Racing y sostuvo que el dinero fue el principal motivo de sus decisiones.

"Te burlaste de Racing. Ya está, era un milagro lo tuyo en River. Salas, esto es por plata, vos lo sabés perfectamente."

En ese sentido, afirmó que el delantero obtuvo un importante beneficio económico durante su paso por el Millonario.

"Te llevaste un montón de plata en River, mucha más de la que soñaste ganar." Además, cuestionó la postura del futbolista al momento de reclamar determinados tratos por parte de los clubes. "Para exigir que procedan bien con vos, primero vos tenés que proceder bien."Incluso fue más allá y aseguró que el atacante hoy desearía regresar a la Academia.

"Ahora te morirías de ganas de volver a Racing. Todos nos equivocamos en la vida." Por último, Azzaro remarcó que la decisión de River de apartarlo del plantel estuvo directamente relacionada con la cuestión económica. "River te separó y esto es por plata. Vos pusiste las reglas."

Mientras tanto, ajeno a la polémica con el periodista, Maximiliano Salas ya completó los primeros pasos para transformarse en refuerzo de Independiente Rivadavia y este miércoles se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Alfredo Berti, con la ilusión de poder debutar el próximo viernes frente a Estudiantes de Río Cuarto.