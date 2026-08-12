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Papelón de Independiente: fue aplastado 4-0 por Atlético Tucumán y se despidió de la Copa Argentina

El Decano logró un triunfo histórico en Rosario con goles de Laméndola (2), Brondo y Nicola y eliminó a en octavos de final a un desconocido Independiente.

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Atlético Tucumán dejó afuera a Independiente de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán dejó afuera a Independiente de la Copa Argentina.

FotoBaires

Montiel desperdició un penal en Independiente

Atlético Tucumán encontró la ventaja tras una corrida de Laméndola

Nicolás Laméndola marcó el 1-0 de Atlético Tucumán.

Brondo firmó el 2-0 para el Decano

Manuel Brondo para el 2-0 de Atlético Tucumán.

Nicola definió cruzado y el Decano golea en Rosario

Franco Nicola para el 3-0 de Atlético Tucumán.

Golazo de Laméndola para su doblete y el 4-0 de Atlético

Nicolás Laméndola firmó el 4-0 de Atlético Tucumán.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Independiente - Atlético Tucumán

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