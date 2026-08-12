Papelón de Independiente: fue aplastado 4-0 por Atlético Tucumán y se despidió de la Copa Argentina
El Decano logró un triunfo histórico en Rosario con goles de Laméndola (2), Brondo y Nicola y eliminó a en octavos de final a un desconocido Independiente.
Montiel desperdició un penal en Independiente
Atlético Tucumán encontró la ventaja tras una corrida de Laméndola
Brondo firmó el 2-0 para el Decano
Nicola definió cruzado y el Decano golea en Rosario
Golazo de Laméndola para su doblete y el 4-0 de Atlético
Nota en construcción...