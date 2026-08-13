El DT del Inter Miami, Guillermo Hoyos, se refirió al duro momento de Leo, que volvió a jugar apenas cuatro días después de la muerte de su padre.

Lionel Messi volvió a pisar una cancha apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge, y en una jornada particularmente sensible para el capitán argentino, que horas antes había publicado una emotiva carta para despedirlo. El rosarino comenzó el partido de Inter Miami ante León en el banco de suplentes e ingresó durante el segundo tiempo, aunque no pudo evitar la derrota por 3-2 que dejó al equipo eliminado de la Leagues Cup.

La conmovedora reflexión del DT de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su papá Después del encuentro, Guillermo Hoyos fue consultado sobre la decisión de contar con Messi en un momento tan delicado. El entrenador, sin embargo, evitó profundizar sobre cómo se tomó la determinación y prefirió poner el foco en el dolor que atraviesa el futbolista: “Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe”, expresó.

El técnico también tuvo palabras para Jorge Messi y destacó el entorno familiar del futbolista: “Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa”, aseguró Hoyos, quien entendió el contexto particular en el que su máxima figura debió afrontar el compromiso ante el conjunto mexicano.

Messi jugó 45 minutos en la derrota y eliminación del Inter Miami. EFE El análisis de la derrota y eliminación En cuanto al desarrollo del encuentro, el entrenador lamentó la eliminación y reconoció que su equipo tuvo un rendimiento que fue de mayor a menor: “En el primer tiempo jugamos bien, con mucha posesión, mucho juego, se ganaban todos los duelos y para nosotros era importante. En el segundo tiempo empezaron a alternar algunas cosas que influyen y muchas veces cambian los niveles y los ritmos. Hubo mucha fatiga”, analizó.